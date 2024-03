Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Royal Balett/Manon (17.00), Bálnák, a bolygó őrei (17.00), Téi szünet (20.00), A szenvedély íze (19.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kutya és macska (13.20), Imádlak utálni (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.40, 20.00), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), Bálnák: A bolygó őrei (10.15, 13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20, 20.30), Dűne – Második rész (10.00, 11.10, 12.15, 13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (10.45, 15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Imádlak utálni (11.00, 15.00, 17.15, 19.45), Kacsalábon (12.00), Kívánság (11.15), Kutya és macska (12.20, 18.40), Lassie – Állati mentőakció (10.00), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Legeslegjobb barátok (10.00), Madame Web (13.00, 17.50), Mancs őrjárat: A szuperfilm (11.00), Semmelweis (15.15), Wonka (szo-v: 10.30, 14.20).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A víg özvegy (15.00), Kamaraszínház: Utánképzés ittas vezetőknek (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Filharmónia Magyarország: Bach: János-passió. A hangversenyt 17 órai kezdettel prológus előzi meg (18.00).