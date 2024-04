A csoport bányászok lakta városrészben, Meszesen alakult döntően a szénbányászathoz kötődő nyugdíjas hölgyekből 17 éve, s azóta minden héten hétfőn (volt, hogy kedden is) összejárnak közösen másfél tucatnyian énekelni és táncolni. A táncosok köre idővel megkopott, ma már csak kilencen ropják, akik a táncukhoz énekelnek is – tudtuk meg Szolnok Borbálától, a klub (Dobó István utca 86-90.) vezetőjétől, aki szervezi az együttes fellépéseit, intézi az utakra a logisztikát, a szállást, utazásokat és maga is énekel, táncol az együttesben.

Búzavirág néven indultak el, kezdetben csak közvetlen lakótelepükön léptek fel, majd eljutottunk falunapokra, fesztiválokra is. Pécsen kívül Komlón, Máriagyűdön, Szebényben, Szőregen, Barcson, Sopronban, Balatonfüreden, Balatonszárszón, Egerben, Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Budapesten szerepeltek különböző meghívásoknak eleget téve. Sőt kiépültek a határokon túli baráti kapcsolatok is, így jártak Szerbiában (Keviben, Zentán), Horvátországban (Pélmonostoron), Romániában (Székelyföldön).