A romantikus vígjáték főhőse Rob Gordon, aki egy szimpatikus pasi, és egy két lábon járó rockenciklopédia. A férfinak lemezboltja van, ami egy igazi kincsesbánya, de nem megy annyira jól az üzlet. Két furcsa alkalmazottja is azért tart ki Rob mellett, mert ők is a bakelit megszállottjai. Ők hárman az élet meredek helyzeteire is rögtön össze tudnak állítani egy alkalomhoz illő slágerlistát. Ezzel tengetik napjaikat a boltban, egy nap azonban Rob hirtelen elveszíti biztonságérzetét, mert barátnője, Laura elhagyja. A fiatal férfi reménytelen önvizsgálatba kezd a szerelem és a boldogság kérdéseiről, az összeállított slágerlisták pedig egyre csöpögősebbek.