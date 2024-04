Egy magyar-vaisnava közösség tagjainak összefogásából alakult meg a Pécs belvárosában található – Perczel Miklós utca 26. – különleges ház, ahol a legváltozatosabb programok találnak otthonra. A nyílt hétvégével cél, hogy a nagyobb közönség számára megmutassák, hogy milyen harmonikusan megfér egymás mellett a keleti és a nyugati szemlélet, akár még egymást támogatva és kiegészítve is.

A két napon a házban található különböző programokból kaphatnak ízelítőt a látogatók. A szombati alkalmon az érdeklődők részt vehetnek Hajnali Imádat-Szertartáson, közös Ima-meditáción, vegetáriánus ételkóstolón, hormonjógán, hatha jógán, thai jógán masszázs workshoppal, fúziós kundalíni jógán csakra légzéssel, csoportos coaching ismertetőn, de kipróbálhatják magukat a látogatók portré rajzolásban, valamint anya-gyermek textilfestészetben is. Az udvaron zajlik majd gyermekjóga Jakab Adrienn-nel, míg az étteremben előadást tart Good By(e) stress címen.

Vasárnap is színes programokkal készülnek a Jógaházban. Ami biztos, hogy lesz babás-, kundalini-, hatha jógaóra, de ízelítőt kapnak az érdeklődők a gerincjógából, a lemanguria szabad tánc meditációból és önfeledt jógaórából is. Mindezek mellett szerveznek szépség és önismert programot, előadást az illatok szerepe és gyógyhatásá életünkben témakörben, de a veszteség feldogozása is szóba kerül egy interaktív előadás keretében. Továbbá a gyerekek részt vehetnek színezős, rajzolós kézműves programon.

A programok teljes listájáért, az időpontokért és a regisztrációért keressék fel a Jógaház weboldalát.