Negyedik alkalommal lesznek Pécs városának főszereplői a kisautók, hiszen április 13-án délután 2 és 5 óra között a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház ismét otthont ad a Pécsi Kisautó és Modell Börzének. A gyűjtőknek, a rajongóknak, de az egyszerű érdeklődőknek sem érdemes kihagyni ezt az eseményt, hiszen könnyen el lehet veszni ebben a forgatagban. Az esemény most is a Verda Börze Webáruház támogatásával valósul meg, ahol Matchbox, Hot Wheels, Siku, Majorette, Burago, Corgi, Tomica és egyéb márkás kisautók mellett Lego figurák és készletek is megtalálhatók lesznek.