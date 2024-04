A filmklub is folytatódik, ahol családi filmekkel várnak mindenkit, a Pro Fili Alapítvány támogatásával. Április 27-én este 8-kor a kávézó teraszán kezdik a filmvetítést, melyet a jövőben is havonta 1-2 alkalommal tartanak meg, tematikusan felépítve. Minden vetítés előtt egy szavazással három film közül lehet választani, a mozizás előtt pedig a helyszínen néhány szóban bemutatják a produkciót és egy játékos kvízzel is készülnek. A részvétel regisztrációhoz kötött. A majálist, gyerek- és tűzoltónapot pedig május 1-én rendezik, ahol a tervek szerint tűzoltási gyakorlatok, habparty, rajzverseny is lesz a gyerekek örömére.