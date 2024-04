Május 25-én és 26-án a harkányi fürdő lesz az otthona a helyi gyereknapnak. A lurkókat méltó módon ünneplik meg, hiszen most adják át az új öt pályát számláló csúszdaparkot. Ezzel együtt a kültéri gyermekmedencéket is használatba vehetik ezen a két napon 10 és 18 óra között a vendégek, így mindenképpen érdemes emiatt is. illetve a színes programok miatt ellátogatni a hétvégén a fürdőbe.