Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Bob Marley: One Love (17.30), Kék pelikan (18.00), Szegény párák (19.30), Egy zuhanás anatómiája (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (16.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (20.10), Artúr, a király (13.50), Az első Ómen (17.45, 20.30), Back To Black (14.45, 17.15, 19.45), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Dűne – Második rész (14.30, 17.00, 19.30), Godzilla X Kong: Az új birodalom (15.00, 19.40, 3D: 17.20), Imádlak utálni (14.45, 20.00), Ki hitte volna? (16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30), Most vagy soha! (14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (17.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Thabo és a szafari kaland (14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (16.00, 18.15, 20.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Hamupipő (9.00 és 10.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (19.00).

Turmix

Mecsek Fitness (Ybl M. u. 10.): Ingyenes Beautyrobic óra. …egy kőkemény zsírégető edzés, nőies „köntösbe” csomagolva (19.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Vers-séta a költészet napján. A Pintér-kertben ezen a napon az irodalom kap fontos szerepet. A Hetedhéthatár Magazin szerzői mondják el saját költeményeiket. A program ingyenes (17.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Költészet Napja a Prae Kiadóval. Április 11. József Attila születésnapja és 1964 óta, 60 éves a magyar költészet napja is. A Bertók-pódiumon egy kiadói műhely a Prae Kiadó meghívásával ünnepelünk. A belépés ingyenes (17.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules műhely): Szenior tánc (10.00), Látogatóközpont VR Univerzum: A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálnak a család minden tagjának (10.00), Planetárium: Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).