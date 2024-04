2023-ban jelent meg nyomtatott formában a 90-es években játszódó magyar horror, A székkészítő. A kötetet a komlói író, Fritsi Péter jegyzi, aki egy ízig-vérig borzongató történetet álmodott meg. A könyv hamar nagy népszerűségre tett szert, sok könyves oldal ajánlotta, a Bookline bolthálózat egyik budapesti üzlete pedig a novemberi hónap könyvének is megválasztotta.

És most, néhány hónappal a megjelenés után, érkezik is A székkészítőből az utánnyomás. A kötet a második kiadására némileg változott a borító, illetve egy új fülszöveget is kapott a könyv. És ez a Komlón játszódó, hidegrázós hangulatú folk-horror új kiadása a baranyai könyvesboltokban is kapható lesz, jelenleg azonban még előrendelési állapotban van.