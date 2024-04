A Back to Black cím az énekesnő úttörő albumára is utal, amellyel egy csapásra híres lett. A film Amy szemszögéből láttatja kendőzetlenül a nőt a jelenség mögött, és a kapcsolatot, ami minden idők leglegendásabb lemezét inspirálta. Amy Winheouset egyébként korunk egyik legjelentősebb művészeként tartják számon, aki öt Grammy-díjat is nyert, köztük az év lemeze címet és az év dalát a Rehab című slágerével.

Az alkotást Sam Taylor-Johnson rendezte Matt Greenhalgh forgatókönyvéből, akivel a John Lennon – A fiatal évek című filmen is együtt dolgoztak.

Az Amy Winhouseról szóló filmet az Uránia Mozi és a Cinema City is egyszer vetíti április 21-én eredeti nyelven magyar felirattal. Az előbbi 17 óra 45 perckor, míg utóbbi 13 órakor tűzi műsorra az alkotást.