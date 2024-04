Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Smoke Sauna Sisterhood (17.00), Kék pelikan (17.00), Nyersanyag (19.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (16.00), Carte Rouge – Vörös térkép – közönségtalálkozó (18.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (20.10), Artúr, a király (13.50), Az első Ómen (17.45, 20.30), Back To Black (14.45, 17.15, 19.45), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Dűne – Második rész (14.30, 17.00, 19.30), Godzilla X Kong: Az új birodalom (15.00, 19.40, 3D: 17.20), Imádlak utálni (14.45, 20.00), Ki hitte volna? (16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30), Most vagy soha! (14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (17.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Thabo és a szafari kaland (14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (16.00, 18.15, 20.30).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Na, ki a király? – OSZIP Színészképzés Pécs előadása (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium – Fuvola tanszaki koncert (16.30).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Én hősöm – rajzpályázat. Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó. Szeretettel várnak minden pályázót és érdeklődőt az „Én hősöm” című rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, mely egyben a pályaművekből készült kiállítás megnyitója is (16.30).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Művészettörténeti szabadegyetem. Előadás címe: A megtagadott múlt és jelen. A futurizmus. Előadó: dr. Aknai Tamás muzeológus és művészettörténész (18.00).

Pécsi Pagony (Széchenyi tér 2.): Fantáziajátékos utazás az EQ birodalmába. Érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozás 3-5 éves gyerekeknek (17.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Zeneműtár. A Zeneműtárban több mint hatvanezer zenei dokumentumot tartalmazó gazdag gyűjtemény várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől szombatig 10.00-18.00 óráig.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Argentin tangó oktatás Novák Gáborral (18.00).