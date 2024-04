Az eseményre idén is ezernél több motorost és érdeklődőt várnak a Széchenyi térre, ahol 10 órakor indulnak a programok. A helyszínen megcsodálhatók lesznek a motorok, de a látogatók találkozhatnak kiállítókkal, a gyerekek balesetmegelőzéssel kapcsolatos programokon vehetnek részt, valamint a napot színpadi beszélgetések színesítik.

A XIII. Szezonnyitó Motors Gurulás és Családi Nap fő célja most is az, hogy csökkentsék a motorosakat érintő balesetek számát, valamint egyfajta figyelemfelhívás is a motoros szezon kezdetén.