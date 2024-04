Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Magyarázat mindenre (17.00), Kálmán-nap (18.00), Egy élet (19.30), Érdekvédelmi terület (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (16.00), Szellemirtók – A borzongás birodalma (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (20.10), Artúr, a király (13.50), Az első Ómen (17.45, 20.30), Back To Black (14.45, 17.15, 19.45), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Dűne – Második rész (14.30, 17.00, 19.30), Godzilla X Kong: Az új birodalom (15.00, 19.40, 3D: 17.20), Imádlak utálni (14.45, 20.00), Ki hitte volna? (16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30), Most vagy soha! (14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (17.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Thabo és a szafari kaland (14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (16.00, 18.15, 20.30).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): A Grönholm-módszer (Színészképzés Pécs OSZIP 14. évfolyamának előadása, 19.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Mesék a varázsbőröndből (10.00 és 14.00), Fergeteges komédia, avagy Anyák és lányok (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Mátyás király vándorúton (15.00), N. Szabó Sándor terem: Audiencia (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Vannak Vidékek – Bogdán Zsolt és a Kaláka zenekar Kányádi Sándor estje. A Költészet Napja margójára (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): PTE Magyaros Szakhét: „A valóság szenvedélye” – könyvbemutató és beszélgetés Jákfalvi Magdolnával, színháztörténésszel, a könyv szerzőjével (17.00), Beszélgetés Moskát Anita író, szerkesztővel (18.00).

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Széchenyi tér 12.): „Ködképek a kedély láthatárán” című kiállítás. A Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki kiállítás az egykor Pécsett alkotó 19. századi művészek műveit, pécsi városképeket, valamint a korszak pécsi polgárainak portréit mutatja be. A kiállítás 2024. május 19-ig látogatható (10.00).