Aki ott volt tavaly szeptemberben a mohácsi kertmoziban az Asterix Omega emlékkoncertjén, ismét meggyőződhetett arról, hogy az Asterix Mohács méltán legkelendőbb zenei exportcikke. A hazai és nemzetközi színpadok sokaságán megfordult együttes lenyűgöző produkciót vezetett elő, túlzás nélkül egy életre szóló élménnyel gazdagodtak, akik ott voltak a közönség soraiban.

A hírek szerint egyébként júniusban Pécsett, a Zsolnay-negyedben is meghallgathatók lesznek az Omega slágerei az együttes előadásában. Ami viszont már biztos, hogy májusban jön a következő, szintén izgalmasnak ígérkező mohácsi koncert.

- Az Omega-emlékkoncertet követően Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere azzal lépett oda hozzánk, nincs-e kedvünk megidézni további magyar, legendás zenekarok emlékét

- nyilatkozta lapunknak Wenczel Zoltán, az Asterix vezetője. - Azzal érvelt, hogy ezeken az esteken tulajdonképpen generációk találkoznak, az idősebbek felidézik az ifjúságukat, a fiatalok pedig megismerhetik és megszerethetik az előző évtizedek ikonikus együtteseit.

Wenczel Zoltán elmondta, nem kellett sokáig győzködni őket, s választásuk az Illésre és a Fonográfra esett.

- A zenekarokból több tagot is ismerünk, de hozzájuk nincs olyan személyes kötődésünk, amilyen az Omegához. Azonban, mondhatnánk, velük kezdődött minden, ikonikussá vált dalok sokaságát köszönhetjük nekik, amelyek közül a mi repertoárunkban is jó néhány szerepelt eddig is, szóval egyáltalán nem idegen számunkra ez a terep, s persze a kellő tisztelet is megvan bennünk a legendák iránt.

Hozzátette, a május 4-én, este nyolc órakor kezdődő koncerten közreműködik Bartha Tibor, aki korábban több Illés-Fonográf produkció részese volt. S hogy valóban generációk találkozásává váljon a színpadon is az este, Mezey Diana, a Madách Színház művésze is a vendégek között lesz, csakúgy, mint a mohácsi Glasovi, akikkel néhány dalt áthangszerelve mutatnak be, valamint a szintén mohácsi Total Brass.

A belépőjegyek közül már csak néhány tucatnak nincs gazdája, amennyiben azok is elkelnek, minden bizonnyal lesz egy második előadás is. Wenczel Zoltán végül arról is beszámolt, hogy az emlékkoncertek sora ezzel nem ér véget, a tervek szerint a későbbiekben újabbakkal is jelentkeznek majd.