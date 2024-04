Újra filmklubot tartanak Rózsafán április 6-án, délután 14 órától, a Közösségi Ház és Könyvtárban. A településen korábban már több alkalommal is volt ingyenesen látogatható, a filmeket szélesebb körben megismertető lehetőség, mely a látogatók körében is igen népszerű. Az országos filmklubhálózat, - melynek része a rózsafai filmklub is - a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából indult, Baranyából is többen csatlakoztak hozzá.