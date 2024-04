Vásárcsarnok 52 perce

Őshonos állatokról, köztük a magyar szürkemarháról tudhatunk meg többet a tárlaton

A Pécsi Vásárcsarnok nemcsak egy bevásárlásra alkalmas helyszín, hanem egy közösségi hely is. A teret pedig különböző tematikus napokkal és kiállításokkal is igyekeznek megtölteni. Ez nem lesz másképp áprilisban is, ahol az építészet és az őshonos állatok is szerephez jutnak.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

A szeles hónapban természetesen a Pécsi Vásárcsarnok csapata megemlékezett a költészet napjáról április 11-én, amelynek keretében a Pécsi Nemzeti Színház Színművésze, Németh János elszavalt több József Attila verset, valamint óránként 1-1 lejátszott verssel is kedveskedtek a látogatóknak. Egy nappal később pedig megnyílt az őshonos állatokról szóló tárlat. Őshonos állatok kerülnek a főszerepbe

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A Őshonos állatokról, köztük a szürkemarháról, a parlagi szamárról is többet megtudhatunk Őshonosnak azokat az állatokat nevezzük, amelyeket egy ország évszázadok óta szinte változatlan formában tenyészt, így megőrizték ősi vonásaikat, tulajdonságaikat. Magyarországon ilyen állat a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja alapján a magyar szürke szarvasmarha, a magyar tarka szarvasmarha, a magyar házi bivaly, a hucul ló, a magyar parlagi szamár és a racka juh. Ez egy már a csarnok életében hagyománynak számító roll-up kiállítás, amely egészen május 10-ig lesz megtekinthető. És nem is kellett olyan sokat várni a következő programra, hiszen április 17-én délután 4 órakor megnyílt a Fiatalok feketén-fehéren 2023 építészeti díj vándorkiállítása a Pécsi Vásárcsarnokban, amely egészen április 28-ig megtekinthető nyitvatartási időben, hétfőtől szombatig reggel 5 és délután 5 között. A Fiatalok feketén-fehéren 2023 a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) lassan húsz éves hagyománnyal rendelkező pályázata és vándorkiállítása a 40 év alatti, épített környezettel foglalkozó alkotók számára. A kiállítás, ezt követően, tovább költözik Debrecenbe, majd azt követően az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karára. A csarnok kiállításán a látogatók az említett és további őshonos állatokról és azok jelentőségéről szerezhetnek bővebb információt két helyszínen a Zsirmon tejbolttal szemben és a Halboltom mellett. A tárlat a Debreceni Természettár és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság együttműködésében jött létre.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!