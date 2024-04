Jobi Anna és Földvári-Nemes Zsigmond duója diadalmaskodott a 8 csapatos országos döntőn, ez azért is kiemelkedő, mert a négy fős csapatok között is megállták helyüket. A feladatanyag óriási volt, beleértve a 308 magyar olimpiai bajnok eredményeit is, valamint az ezüst- és bronzérmesekét, képfelismerés is szerepelt a tesztek között. A diákoknak két hónap állt rendelkezésükre a felkészülésre. Földvári Zoltán felkészítő tanár elmondása szerint szinte lehetetlennek tűnt a küldetés, ám az eredmény bizonyítja, hogy sikerült olyan szintre jutniuk, amivel végül kiharcolták a győzelmet. Az MOA jóvoltából Anna és Zsigmond a kupán, az érmeken és a könyvjutalmakon túl részt vehetnek egy olimpiai témájú nyári táborban is.