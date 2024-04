A 2008-ban felállított és ma is az orvosi egyetem előtt látható, Erzsébet királynét ábrázoló szobor átadójáról a Dunántúli Napló is tudósított. Többek között a kar akkori dékánja, Németh Péter beszédét is idézték, melyet ő maga is elküldött lapunknak. Ebben elmondta, a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) nagyban segítette a pécsi Sisi-szobor feállítását, a galéria a „birtokában lévő egyetlen eredeti Stróbl szobrot rendelkezésükre bocsátották”. Az MNG öntőmester keresésében is segített, hogy Pécsen kapjon helyet a szobor tökéletes mása.

Kereknek hangzik mindez, azonban a múlt század sajtóanyagai között kutatva a történet egyre árnyaltabbá és titokzatosabbá vált.

Mint megtudtuk, több forrás szerint is az ország első köztéri Sisi-szobrát Miskolcon állították, még 1899-ben, amelyet szintén Stróbl Alajos készített, s melyet ma a miskolci Herman Ottó Múzeum őriz. Megkerestük a múzeumot, melynek művészettörténész szakértője tájékoztatott a szoborral kapcsolatban:

– Stróbl Alajos Miskolc város megrendelésére készítette el Erzsébet királyné szobrát. (A bronzba öntés konkrétan a budapesti Beschorner ércgyárban történt.) A szobrot 1899 júniusában avatták fel Miskolcon. A művész később máshonnan is kapott megrendeléseket Sisi-szoborra, és adta magát a dolog, hogy az eredendően Miskolcra készített plasztikát öntesse ki újra – adta tudtul Pirint Andrea muzeológus.

Ezek szerint az első példány mégsem Budapestre, hanem Miskolcra készült?

A művészettörténész azt is hangsúlyozta, hogy a bronzöntés technológiája magával hozza azt, hogy egy adott öntőformából több példány is készülhet, s amit maga a művész készíttet, abból több példány is eredetinek tekinthető. Tehát ez alapján elképzelhető, hogy a miskolci és az MNG tulajdonában lévő is eredetinek számít.

Sisi-szobrának története jócskán kínál fejtörőt

Tovább kutatva a rejtély szálai is tovább szövődtek.

A Pécsi Napló ugyanis hírt adott arról, hogy 1913. június 24-én átadtak egy „Strobl Alajos által megmintázott Erzsébet királynő szobrot”, melyet Zsolnay Miklós főrendiházi tag adományozott az 52. gyalogezred számára az egykori Frigyes laktanya udvarára.

E mellszobor sorsa azonban ismeretlen, elképzelhető, hogy a világháború és az azt követő szerb megszállás során elpusztult.

Itt azonban egy újabb kérdés merülhet fel bennünk, az alapján, amit a Herman Ottó szakértője felvetett. Pirint Andrea információi szerint ugyanis az MNG-ben őrzött szobor példány háttere nem ismert, tudomása alapján egy hulladékfém telepről mentették a gyűjteménybe 1952-ben.

Vajon az egykor Pécsen álló Stróbl-féle Sisi-szobor és az MNG tulajdonában lévő (amelyről a jelenlegi pécsi szobrot másolták) egy és ugyanaz lehet?

Ha valóban egy hulladékfém telepen találták meg az első pécsi mellszobrot, ez nem is hangzik elképzelhetetlen feltevésnek. Azonban az már ezen elképzelés ellen szól, hogy az első, Miskolcra rendelt példány 1899-es elkészülte és az egykori pécsi szobor leleplezése között több mint tíz év telt el.

A szobor eredetének rejtélyével kapcsolatban megkerestük a Magyar Nemzeti Galériát, amint további információkat szerzünk a kalandos történetről, beszámolunk róla olvasóinknak is.