Schunk József, a Schunk Pince vezetője és a Pécsi borvidék elnöke beszédében elmondta, hogy a három bizottság 34-35 bort kóstolt végig, de aki már járt borbíráláson az tudja, hogy ez egy kényelmes szám, mert vannak olyan borversenyek is, ahol 40-45 minta is előszokott fordulni. Továbbá megosztotta a jelenlevőkkel azt is, hogy a rangos zsűri miatt úgy gondolja, hogy az eredmények is szigorúbbak lettek, mint más borversenyeken.

A bíráló bizottságok nevében felszólalt Ipacs Szabó István a Pécsi Egyetemi Borbirtok főborásza, aki elmondta, hogy a borverseny jól szervezett és rendezett volt, továbbá a versenyre beküldött borfajtákkal kapcsolatban is megosztotta a zsűri véleményét. Az Irsai Olivérekre vonatkozóan elmondta, hogy várakozáson alul teljesítettek, viszont a Cserszegifűszeresek és a Cifrandilok egészen jól szerepeltek a versenyen. Az Olaszrizling esetében is jobbat vártak, a rozék viszont elég jól sikerültek, valamint volt egy-két Schiller, ami kiemelkedően szép volt. A vörösborok terén pedig egészen jó mintákat kóstoltak, és egyfajta javuló minőséget is felfedeztek benne.

A főborász az eredmények kihirdetése előtt kiemelte, hogy egy borverseny az adott pillanatnak az eredményét mutatja, egy adott biztosságét, így senkinek sem érdemes csüggednie, hogyha nem olyan eredményt ért el a borával, mint amilyet várt.

Mielőtt belevetettük volna magunkat a kóstolásba, előtte még átadták a Legjobb fehérbor, a Legjobb rozébor és a Legjobb vörösbor kategóriában is a díjakat. Az első elismerést a Pécsi Egyetemi Borbirtok 2023-as évjáratú Zenit bora, a másodikat a Lázár Pince 2023-as Rosé Cuvéeje, míg a harmadikat a Kóbor Pince 2020-as Merlo bora zsebelte be.

Az elismerések átadását követően pedig mindenki megrohamozta az asztalt, hogy megkóstolja a bírált borokat, és kellemes csevegés indult meg az emberek között. Gratulációk hangoztak el, pohár koccintások töltötték meg a teret, majd szakmai és baráti beszélgetések vették kezdetét.

Azt est vége felé három fiatalember társaságában kóstoltunk borokat, akik meginvitáltak minket az asztalukhoz, és játékra hívtak minket. Az éppen kóstolt borról kellett egy pozitív vagy egy negatív jelzőt mondani, és a feladatot nagyon jól teljesítettük. Majd szépen lassan kiürült a terem, elfogytak a borok, és már csak az volt hátra, hogy egy kellemes élménnyel távozzunk a helyszínről.