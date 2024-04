Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): A fiú és a szürke gém (17.00), Előző életek (18.00), Őszi sanzon (19.30), Kék pelikan (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (16.00), Szellemirtók – A borzongás birodalma (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (20.10), Artúr, a király (13.50), Az első Ómen (17.45, 20.30), Back To Black (14.45, 17.15, 19.45), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Dűne – Második rész (14.30, 17.00, 19.30), Godzilla X Kong: Az új birodalom (15.00, 19.40, 3D: 17.20), Imádlak utálni (14.45, 20.00), Ki hitte volna? (16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30), Most vagy soha! (14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (17.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Thabo és a szafari kaland (14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (16.00, 18.15, 20.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Lenka és Palkó (10.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Csillagszemű – játék és mese az italról (18.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Mesék a varázsbőröndből (10.00 és 14.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Nézőtéri büfé): Tiktok titok (10.00), Nagyszínház: Pécsi Balett: Faust, az elkárhozott (Szabó Samu bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Utánképzés ittas vezetőknek (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as…70-es…80-as…”! Jó zenék, remek, egyszerű koreográfiák, kellemes fizikai igénybevétel, jó hangulat (10.00), Vers és Prózamondó Pedagógusok Műhelye Költészet napi műsora (17.00).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Dumaszínház: A miheztartás vége – Hadházi László önálló estje, műsorvezető: Fülöp Viktor. Útmutatás Mózestől az úttörőkig (18.00 és 20.30).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Sopianae Slam Poetry Klub. Versenytéma: Átváltozás, vendég: Bánóczi Beáta (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (VR Univerzum): Különleges, izgalmas virtuális világ. Különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínál a család minden tagjának (10.00).