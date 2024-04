Vármegyénkben Pécsen készülnek programokkal a Jakovali Hasszan dzsámiban és Idrisz baba türbéjében. Április 5-én pénteken 11 órától kezdődnek az események, kézműves műhellyel várnak, melynek fókuszban a tulipán áll. Lesz nemezelés és táblafestés is. Szombaton és vasárnap szintén 11 órától indul a kézműves workshop a dzsámi udvarában. Amulett és virágos tábla festéssel, tulipán nemezeléssel, és meg lehet ismerkedni a speciális török festési technikával, az ebruzással is. A kész termékek haza is vihetők.

Tulipántúra az Idrisz baba türbéjében

Fotó: Laufer László

A dzsámi freskóinak XVI. századi virág motívumai címmel indul művészettörténeti tárlatvezetés indul 11 és 16 órától, illetve 14 órakor indul a séta a város tulipánjai között az Idrisz baba türbéjéig. Ennek során kiderül majd, hogy mitől vált szent virággá a tulipán az Oszmán Birodalomban, és milyen rejtett misztikumot látnak a kerengő dervisek a tulipánban. A program ideje alatt a Jakovali Hasszan dzsámi belépőjeggyel látogatható, mely tartalmazza a türbébe való belépést is.



Tulipán vagy turbán?

A tulipán egyébként az törökök szent virága, elnevezése az oszmánok által használt turbán, azaz fejfedő nevéből ered, mivel alakja hasonlít erre az iszlám világban használt fejfedőre. Az Oszmán Birodalomban az uralkodóház emblémája is a a tulipán volt. A Jakovali dzsámi kolostorában élő mevlevi dervisek is előszeretettel használták a szent virágot díszítőművészetükben és költészetükben is.

A tulipán kedvelői nem csak ezen a programon vehetnek részt, a gyönyörű virág ugyanis ebben az időszakban virágzik, a meleg miatt idén a tulipánszüret is előbb kezdődik. Így az országban sok helyen, például a Balaton környékén is szedd magad akcióval várják az embereket.