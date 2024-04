Nem ért véget a mindent eldöntő, minden eddiginél nagyobb háború azzal, hogy Kong és Godzilla szembetalálkozott és összemérte az erejét. Az emberi faj a nagy csatának köszönhetően rádöbbent, hogy nem ő a legerősebb a Földön, és saját világát sem ismeri, ami rögtön azt vonzza magával, hogy vár még az emberiségre egy-két eddig rejtve maradt meglepetés. Valami felébredt a föld alatt, és most pusztítani akar, és az embereknek meg kell állítani, bármi is legyen az. A feladatra Kong és Godzilla is képtelen lenne, de hogyha ők együtt összefognak, akkor sikerülhet a küldetés.

A pécsi Cinema City április 11-én 2D formátumban kétszer – 15:00; 19:40–, míg 3D-ben egyszer – 17:20 – vetíti a filmet.