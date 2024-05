Négy éve már, hogy Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozására megemlékezve virtuális versenyt szerveznek az országban. Ehhez az eseményhez idén a magyarországi Europe Direct hálózat is csatlakozott, köztük a baranyai tájékoztató központ is. A kihívás a 20 év Európában - 20 kilométer Baranyában nevet viseli, amelyen helyi nyereményeket lehet megszerezni, illetve a fődíj elnyerésére is esély van, ami egy elektromos kerékpár az Európai Bizottság Magyarországi Képviseltének felajánlásával. A részletért keressék fel az Europe Direct Baranya honlapját.