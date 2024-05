– Igaz, hogy van más üzenete is a pécsi fellépésüknek?

– A Zongopera koncert egy év végi fesztiváleseményünknek is a beharangozója: novemberben nyílik utazó kiállításunk a Magyar Zene Házában, mely Cziffra György teljes életútját bemutatja. Később az összeállítás eljut többek között Párizsba, Londonba, Brüsszelbe, New Yorkba, Bécsbe. Aki tehát teheti, jöjjön, és nézze meg itthon, Budapesten.

– A zongorajátékán túl miben látja még Cziffra György jelentőségét?

– Hogy a XX. század második felében a populáris könnyűzene térhódításával egyre jobban háttérbe szorult a kávéházi cigányzene, és ő utat mutatott a magas szinten játszó roma muzsikusoknak, hogy van megoldás, a virtuóz tehetségek a Zeneakadémián, a komolyzenén keresztül még inkább érvényesülhetnek. Például jómagam és Kelemen Barnabás hegedűművész is ezt az utat járta végig. Egyébként Barnabással éppen most készült el egy Brahms lemezünk, melyen átjön a virtuozitás és a kávéházi roma hangulat is.