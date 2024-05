Két helyszínen is szurkolhatunk 17 perce

A hallgatók és a szurkolók egy nagy PTE-s feliratot alkotnak, és együtt integetnek az élő közvetítésnek

A Tour de Hongrie kerékpáros körveseny nemcsak érinti Pécset idén, hanem a befutó is a Mecsek lábánál lesz. Ebből az alkolomból a Pécsi Tudományegyetem is készül a versenyre. Május 12-én a Széchenyi téren és Szigeti úton is szurkolói sátrakkal, látványos programokkal várják az érdeklődőket.

Czeczon Enikő

A kép illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: LovetheLifeyouLive

A Tour de Hongrie befutó napján két helyszínen is szurkolhatnak az érdeklődők. A Széchenyi téren élőben közvetítik a versenyt, és sok játékos programmal és ajándéktárggyal is készül a PTE. Ezen a napon fellép a PTE Brass Band, és a PTE Cheerleading Szakosztálya, sőt az egyetem kabalaállata, az EHÖK Tigris is meglátogatja a teret.

A PTE Szurkolói Zóna a Fogászati Klinika előtt állomásozik majd, ahol közvetlen közelről drukkolhatnak az érdeklődők a versenyzőknek, és itt is sok közösségi programmal és ajándéktárggyal készül az egyetem. A Széchenyi téri zóna 12 óra 55 perckor nyílik meg, míg a Szigeti úti 14 órakor. Utóbbi helyszínen az első kör 15 óra 10 és 15 óra 22 perckor fut be, amit egy látványos PTE-s flashmob köszönt majd. A hallgatók és a szurkolók egy nagy PTE-s feliratot alkotnak, és együtt integetnek a versenyzőket követő élő közvetítésnek.

