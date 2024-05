Június 2-án, vasárnap különleges eseményre kerül sor a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium dísztermében. A Helikoni Ünnepségeken is bemutatkozott, illetve további, pécsi nemzetiségi formációk mutatkoznak be az ifjúsági folkműhelyek baráti találkozóján, melyre várják az érdeklődőket. Az esemény 16 órakor kezdődik, ahol csoportos és szóló néptáncbemutatók, népdalok és népzenei produkciók mutatkoznak be. A rendezvényen a Leőwey Klára Gimnázium, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Janus Pannonius Gimnázium, a Koch Valéria Iskolaközpont és a Tanac Kulturális Egyesület előadásai is láthatóak lesznek. Így a magyar néptáncos, népzenei hagyományok mellett a német, illetve a horvát nemzetiségek kultúrája is megjelenik az eseményen, tovább színesítve a nézők és a résztvevők számára kínált programot.

A táncos bemutatókat követően közös táncház zárja a programot. A belépés díjmentes, így mindenkit szeretettel vár a Déli Kapu Folklórszövetség.