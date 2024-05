Kétfelvonásos, a cirkusz világát idéző táncelőadással rukkol elő a Kodály Központban a PTE PEAC Cheerladering Szakosztály és a PTE Táncegyüttes, ahol a korábbi NBI-es labdarúgó énektudását is megcsillogtatja.

A változatos táncstílusok, akrobatikus elemek és látványos jelmezekkel tarkított produkcióban közel százan lépnek fel. A porondon zsonglőrök, bűvészek, bohócok és sokan mások vonulnak fel, hogy a cheerleadingtől vagy a villámöltöző számtól a szambán és az erőemelő duón keresztül a kötélugrásig, vagy éppen a showtáncig terjedő produkcióikkal elvarázsolják a publikumot, és megfejtsék a színfalak mögött húzódó rejtélyt.

A produkcióban nem csupán Koller vendégszereplését élvezhetjük, Kozarics Viktor divattervező is szerepet kap, de a televízióból is ismert Iván Bence paraúszó, dr. Cselik Bence egyetemi adjunktus is megmutatkozik.

Jegyek még kaphatók a Kodály Központban és a jegymester.hu weboldalon.