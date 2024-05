Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület partnerével, a komlói Pöndöly Néptáncegyüttessel szervezi és rendezi meg a Dél-dunántúli Régió Gyermek és Ifjúsági Néptánc fesztiválját Komlón szombaton. Az egész napos rendezvény célja egy olyan népművészeti fesztivál szervezése, amelyben a táncos gyerekek kiváló helyszínen, színházi körülmények között mutathatják be mindazt a tudást, amivel rendelkeznek, szívesen adnak elő koreográfiát a táncos társaiknak, az érdeklődő közönségnek és a felkért szakembereknek. A fesztiválon kilenc tánccsoport több korosztályos csoportja mutatkozik be, Baranya vármegyén kívül Somogyból és Tolnából is jönnek táncegyüttesek.

A délelőtti színpadbejárások után fél 12-kor kezdődik a délelőtt fellépő csoportok műsora, egy ebédszünetet követően a délutáni műsor fél 5-kor veszi kezdetét. A zsűri értékelése előtt a központi zenekar, a Sárarany zenekar szórakoztatja a fiatalokat táncházukkal, majd hét órakor eredményhirdetés következik. A bemutatók ingyenesen látogathatóak, így minden érdeklődőt várnak a komlói Színház- és Hangversenytermébe.