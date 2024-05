Molnár Ferenc, a pécsi egyesület elnöke elmondta, hogy a színvonalas találkozó igen jó hangulatban telt, nyugdíjas kórusok, népdalkörök, tánccsoportok, vers-és prózamondók, szólóénekesek, hangszeres szólisták vettek részt rajta.

– Baranya, Tolna és Somogy vármegyékből érkeztek nyugdíjasok a rendezvényre. Immár 2016-óta tartjuk meg a programot, a világjárvány idején két év kimaradt, így ez volt a hatodik alkalom. A találkozó telt házzal zajlott, körülbelül kétszáz fő fellépő mutatkozott be, 18 műsorszám volt. A köszöntőt dr. Hoppál Péter kormánybiztos mondta, Pavlovics Attila igazgató nyitotta meg

– fogalmazott az elnök.

A Nyugdíjasok Egyesülete immár 35 éve működik, egyik feladatuk a pécsi nyugdíjasok kulturális életének szervezése. Foglalkoznak érdekképviselettel is, tagjai az országos szövetségeknek is. Az egyesület mintegy 45 klubot tömörít, a klubok egy része a tagok korábbi munkahelye szerint szerveződött, de kialakultak az érdeklődés szerinti klubok is. Több klubnak is az éneklés a fő profilja, vannak táncolással, mozgással, sporttal kapcsolatosak, de olyanok is, ahol tartalmas beszélgetésekre, érdekes előadások meghallgatására, együttlétekre van lehetőség. Ezen klubok közül több is megtekinthető a Nyugdíjasok Egyesületének honlapján. Itt további hasznos információk is találhatóak, például, az egyesület elérhetősége, programok is.