A szintén jazz-zongorista fiú többek között olyan külföldi legendákkal játszott együtt, mint Tony Lakatos, Jack DeJohnette, John Patitucci, míg a hazai legjobbak közül Tomsits Rudolfot, Köszegi Imrét, Babos Gyulát, Pege Aladárt, Oláh Kálmánt vagy Balázs Elemért említeném. Ám az ifjabb Szakcsi a COVID után új életet kezdett, méghozzá egy egészen fiatal csapattal, megalapította 2022 végén a Szakcsi Jr. Renaissance együttest, mely kifejezetten jazzrockos fúziós formáció, két gitárral, dobbal, énekesnővel és billentyűssel. Ez a csapat látogatott el Pécsre május 9-én péntek este, hogy az E78-ban új utakra vezesse a műfaj szerelmeseit.

Elöljáróban szólni kell az E78-ról, mint jazzklubról, mert telitalálat a játszóhely erre a műfajra. Amerikai filmekben látni, amint füstös csehókban mutatkoznak be nagy zenei tehetségek, miközben a közönség nyomja a söröket, s bekiabál, ha tetszik neki valami. No hát így kell elképzelni a Metronóm Jazz Klubot is, csak sokkal intelligensebben zajlik minden. Az úri közönség borozik, kólázik a presszó asztaloknál, a korántsem füstös, csak félhomályos megvilágításban, miközben a pódiumon dübörög a zene, de azért egy jó szóló után itt is felharsan a „Bravó!” és az éles biztató fütty.