A Pécsi Székesegyház altemploma és az onnan megközelíthető püspöki kripta nemcsak egy turisztikai látványosság, hanem egy szakrális tér is, ahol érezzük az egykori püspökök lelkületét. Bárki jön ide azt megérinti az elcsendesedés iránti vágy, és ez azokra is igaz, akik először csak a gazdag történelem miatt lépnek be ezekbe a csodákkal teli termekbe.

A történelem és az egykori egyházatyák történetei elevenednek meg a séta során

Minden esztendőben csak egyszer tárul fel a kripta kapuja. Ez a dátum pedig április 12-e. Ezen a napon halt meg 1994-ben Dr. Cserháti József, az egyházmegye 80. püspöke. Halálozásának dátuma pedig nemcsak egy évforduló, hanem egy hagyománynak a napja is, amelynek keretében rá és minden elhunyt püspökre emlékezhetnek a jelenlévők. Az alkalomból tematikus sétát szervez a püspökség, ami idén sem volt másképp.

A séta idegenvezetője Bodnár Boglárka volt, aki elmondta, hogy tulajdonképpen a sétára jelentkezők azt teszik, amit a családok is szoktak, hogyha van egy elhunyt családtagjuk: összegyűlnek, megemlékeznek róla és felelevenítik a történetét, a vele kapcsolatos emlékeket.

A pécsi püspökök is egy nagy család, akikről meg kell emlékezni, fel kell eleveníti életüket, az embereknek ismerniük kell a történetüket, amelyek úgy vállnak még valóságosabbá, hogy a sírjaik mellet ismerik meg őket. Többet megtudnak a látogatók az életükről, és arról is, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézniük, milyen lépéseket tettek a városért és a térségért.

Számos püspök lett eltemetve a székesegyház közelében, illetve a székesegyház különböző pontjain. De a turisták elől általában elzárt és nem látogatható püspöki kripta az, ami igazán vonzza az érdeklődőket, amelyet a 19. század elején Király József püspök hozott létre. Ő volt az első, akit ide temettek, az utolsó pedig Cserháti József.