Idén is kiosztották könnyű- és komolyzenei kategóriákban az Artisjus-díjakat. Összesen tizenhárom zeneszerző, illetve szövegíró munkáját ismerték el. Ezek között jutalmazták az idei év legsikeresebbnek bizonyuló fiataljait is. Junior Artisjus-díjat kapott Baukó Attila (Azahriah) és Szirmai Marcell (Pogány Induló) mellett a pécsi származású bábszínházi rendező, dalszerző és énekes, Cseri Hanna (cserihanna) is.