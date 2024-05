Jövő kedden a magyar történelem egyik legsötétebb napjára emlékezünk, 1920. június 4-én írták alá ugyanis az első világháborút lezáró, igazságtalan trianoni békediktátumot. A kényszerszerződés következtében a Magyar Királyság elvesztette területének körülbelül kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét. A gazdaság egyik alapját jelentő bányák túlnyomó része a szomszédos államokhoz kerültek, valamint lényegében „szétvágták” a közlekedési hálózatot.

Az elszakított magyarság, bár sok helyen jelentősen megfogyatkozva, de átvészelte a huszadik század történelmi viharait. Az egyszerűsített honosításnak köszönhetően 2010 óta állampolgárságot kaphatnak a magyar nemzetiségűek, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. Szintén ugyanettől az évtől kezdve június 4-e a nemzeti összetartozás napja.

A rendezvény ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, szervezői a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és tagszervezetei. Tavaly csaknem 50 országban több mint ötezer tűz lobbant fel a trianoni békediktátum emléknapján, a tüzek ezúttal a békéért is lobognak majd.

A Kárpát-medence települései mellett Németországban, Angliában, Argentínában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is őrtüzek égnek majd, a mi időzónánk szerinti 20 óra 23 perckor.

Az esemény honlapján elérhető térkép szerint Baranyában idén is több településen gyúlnak majd fel a lángok, s persze még újabbak is regisztrálhatnak.