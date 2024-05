Várnagy Kinga és Arató Máté játssza a Cini-cini muzsika című pöttömszínházi előadást, amelyet május 4-én, anyák napján Helsinkiben a Liszt Intézet közönsége is láthatott. Mint azt Sramó Gábor igazgató elmondta, a kapcsolat Várnagy Kingán keresztül volt meg a helyi magyar intézettel, a színésznő ugyanis korábban egyszemélyes előadását már sikerrel mutatta be náluk. A szervezők szívesen látták vendégül a Bóbita legkisebbeknek szóló, könnyen utaztatható előadását is, amelyet a Helsinkiben élő, kisgyermekes magyar családok láthattak.

Finnországban játszott a pécsi Bóbita Bábszínház

– Tanulságos volt számunkra, hogy viszonylag könnyen mobilizálható az előadás, így a jövőben reméljük, más helyszíneken is be tudjuk majd mutatni

– mondta Sramó Gábor.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy a társulat a továbbiakban sem fog unatkozni.

– Júniusban egyhetes erdélyi turnéra megyünk, sikerrel pályáztunk az NKA-nál a lehetőségre, így összesen öt alkalommal játsszuk majd a Kacor király előadást, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban, illetve a marosvásárhelyi Ariel Színházban – tette hozzá.

Eseménydús hónapok a Bóbita Bábszínházban

A múlt hónapban a társulat Eszéken játszott, az ottani főkonzulátus meghívására. Emellett belföldön is számos helyszínen vendégszerepel majd a Bóbita. Szintén Júniusban lesz Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója, melyre a pécsi társulat is hivatalos. Részt vesznek továbbá a Pápai Játékfesztiválon, a veszprémi Kabóciádé Családi Fesztiválon, valamint a győri Győrkőcfesztiválon is.

Két új bemutatóra is készülnek, május 11-én 16 órakor mutatják be a Pityi Palkó című vásári bábjátékot, melyet 5 éven felülieknek ajánlanak. A Bonczidai Dezső által rendezett előadásban időtlen utazásra várják a gyerekeket, melyben a bohókás Palkó minden trükkjét beveti, hogy megmentse Meseországot.

Május 23-án pedig Az Ajándék című komplex színházi nevelési előadást mutatják be 14 éven felülieknek, Tóth Zoltán rendezésében, az Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezettel együttműködve.