A jubiláló Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincékre érkeztek autóval is, de ilyenkor mindig a legnépszerűbb közlekedési eszköz a vonat, amely Pécsről indul, és harmincöt perc – kisebb-nagyobb késésekkel – menetidővel meg is érkezik Palkonyára. Már a vonaton is mindenki a bor bűvöletébe került. Ki úgy, hogy már izgatottan várta, hogy megérkezzen a kis hangulatos településre, és elfogyassza az első szőlőből készült nedűjét, ki pedig úgy, hogy az utazás során megbontott egy üveg bort, mellé a szódát, töltött a barátainak, és koccintottak erre a csodás napra.

Bor, mámor, Palkonya. A tavalyihoz hasonlóan most is sokan piknikeztek

Fotó: Löffler Péter

A bor és a szóda is hidegen várta a szomjas érdeklődőket

Ilyen eseménykor nem meglepő, de a vonat késve indult, és így késve is érkezett meg a helyszínre, de így legalább több időt tudott a bor és a szóda is a hidegben tölteni, hogy aztán kitöltve a legjobb és legfrissítőbb élményt tudja nyújtani.

Sokakat meglepett, hogy a 2023-as esztendőhöz képest az esemény mindkét napja fizetős lett, de ez még sem tántorított el senkit: elfogadták a tényt, majd megvették a belépőt és kezdődhetett a kóstolás, és a szórakozás.

Jobbra és balra is indulhatott az ember a jegyének megvásárlása után: a faluba vagy fel egy kis emelkedő megtételével a Mokos Pincészethez, de aki az előbbit választotta, az is először a Kis Mokos Pincével találta szembe magát, ahol lelkesen és jókedvűen szolgálták ki az érkezőket. Ezt követően pedig mindenki kedve szerint válogathatott az állomások között: Beck’s Borverenda, a Haraszti Családi Pincészet, a Hárságyi Pince, a Németh és Németh Pincészet, a Palkonyha, a Pintér Pince, a Varga Pince és még sorolhatnánk.