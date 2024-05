Persze van ennek hátulütője, mert a tökéletes akusztika révén nemcsak a szépség, de a hamis hangok, a hibák is felerősödnek. Szerencsére a két Kossuth-díjas művészünk, Balázs János zongorajátéka és Miklósa Erika éneke esetében nem volt ilyen gond, annál is inkább, mert mindkét művész arról is híres, hogy rendkívül ügyelnek a fellépéseik profi színvonalára (ugyanakkor hallottam már itt énekelni olyan rockert, akinek a melléfogásai miatt egy életre csalódtam a muzsikájában).

Mindenesetre nagyon rákészült erre a koncertre a pécsi közönség is, mi több, házelnök, államtitkár, miniszteri biztos is ott ült a közönség soraiban.

Erősen kezdett a páros, közkedvelt operaáriák szóltak az első blokkban Gounod-tól, Delibes-től, Verditől, és a gyönyörűen csengő dalok közt mindvégig elhelyezett Balázs János egy különleges zongoradarabot is – elsőként például egy hazánkban igen ritkán hallható mexikói dallamot, a maga átiratában. Verdi Traviátájából pedig egyveleg szerűen három ária is elhangzott, ügyes zongoraátkötésekkel, és még ügyesebb énekbelépésekkel.