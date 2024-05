Májustól októberig egymást érik az esküvők. Baranyában is lakodalomdömping van, szombatonként, - sőt az utóbbi években már péntekenként is - párok százai esküdnek örök hűséget egymásnak. Minden esküvő egy kicsit más, de abban azonosak, hogy számos szolgáltató együttes munkája szükséges ahhoz, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Mint arról egy baranyai menyasszony is beszámolt, ők már tavaly elkezdték a szervezést az idei menyegzőjükre, a tavalyi árakhoz képest 10 százalékos emelkedés tapasztalható az árak tekintetében. Volt is olyan helyszín, amelyik még a tavalyi évben csak hozzávetőleges ajánlatot adott a pároknak, ugyanis biztosan tudták, hogy az idei szezonra emelniük kell az árakat.

Manapság 5-10 millió forintba kerülhet egy esküvő

Fotó: Löffler Péter

Az esküvő költségei

– Az étel-ital tekintetében be is jött a jóslat, 10 százalékkal többet kérnek mint tavaly. Egy főre 20 ezer forintért már elérhető az étel-ital, de ez a legalja, ennél csak többet kérnek. A torta tekintetében is volt emelkedés, de az annyira nem jelentős – avatott be tapasztalataiba a menyasszony. – Mi a fotóssal, videóssal már megegyeztük, az az ár maradt. Itt nagy a szórás, legolcsóbban 100 ezer forint körül vállal el egy esküvőt egy fotós, de a határ a csillagos ég. Fotós és videós együttesen 500-600 ezer forintba is kerülhet.

– A menyasszonyi ruha bérlése egy napra 300 ezer forint körül van (ebben még nincs benne a kaució). Sok helyen ebben az árba már beletartoznak a kiegészítők és menyecske ruha is. Ennek ellenére sokan elgondolkodnak a ruhavásárláson, nagyságrendileg hasonló árban van úgy is, és az egy új ruha. S akkor nem kell aggódnia a menyasszonynak, hogyha véletlenül összekoszolódik a ruha a lakodalom alatt

– mondta a nő.

A dekorációt egyre több pár próbálja saját kezűleg megoldani. Egy-egy kreatívabb, jó kézügyességű menyasszony vagy vőlegény például könnyedén el tudja készíteni a meghívókat, ezzel több tízezer forintot spórolhat meg a pár.

Érdekesség, hogy a KSH adatai alapján hazánkban 2010-ben 35 ezer volt a házasságkötések száma, ez 2016-ra már 51 ezer lett, 2021-ben pedig 72 ezer. Ám a tavalyi évben ennél jóval kevesebb, 50 ezer házasságkötés történt Magyarországon.