Az Európai Unió választások előtt alcímet kapó teltházas rendezvényen a pécsi MCC két szakértőt látott vendégül. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója, illetve Gát Ákos Bence, a brüsszeli MCC európai uniós ügyekért felelős vezetője vitatták meg álláspontjaikat.

Európai parlamenti választásokról beszélgettek

Fotó: rarrarorro

Bauer Bence arra világított rá, hogy amennyiben az európai politikát megfigyeljük, 2011 óta folyamatosan támadások érik Magyarországot, melyek meglátása szerint sokszor egyéni hatalmi játszmák eredményei. Ezeket a konfliktusokat egyértelműen befolyásolja az Európai Parlament összetétele, így nem mindegy kik ülnek az intézmény székein. Hozzátette,

2018-tól kezdődően egy olyan balliberális többség uralja az Európai Parlamentet, melynek hozzáállása Magyarország számára számos tekintetben elfogadhatatlan.

Gát Ákos Bence úgy látja, több nagy tagország kis delegációja még mindig szimpatizál a magyar politikával, ugyanakkor az országonként rendkívül eltérő választási szabályok miatt olyan, egyébként súlytalan elemek kerülnek az Európai Parlementbe, amelyek nagyon hangosak, s így ők fújják a passzátszelet, aminek következtében a nagyobb pártok is kénytelenek mögéjük állni, az aktív médiajelenlétük okán.

A szakértők egybehangzóan úgy vélik, fontos lenne, hogy olyan vezetők álljanak az unió élén, akik az összeurópai érdekek mentén irányítják a folyamatokat.

Ezért is meghatározó a 2024-es európai parlamenti választások tétje. Gát Ákos Bence bírálta az európai egyesült államok koncepcióját:

Nem lehet megoldás az, hogy minden hatalmat elvesznek a tagországoktól és Brüsszelben összpontosítanak. Ennek az lesz a következménye, hogy a sokszor egyéni érdekek mentén megalkotott ideológiát erőltetnek rá a tagállamokra.

– fogalmazott.

Az összesített európai érdekek figyelembe vételére van szükség

Bauer Bence szerint Németország továbbra is Európa vezető hatalma, ugyanakkor Helmut Kohl óta nem láthattunk olyan politikust, aki erős kézzel tudná irányítani a szövetségi államot és Európát. Kiemelte, Magyarország és Németország számos szállal kötődik egymáshoz. Ezért is szem előtt kell tartani, hogy Németországban jelenleg rengeteg társadalmi krízis van jelen, ami ránk is kihat.

Gát Ákos Bence hozzátette, tapasztalatai alapján Brüsszelben egy olyan erőszakos progresszív irányzat van jelen, amivel, ha valaki nem tud azonosulni, annak ajtót mutatnak. A konzervatív értékek már-már szitokszónak számítanak ebben a közegben.

A beszélgetés után az előadók számos közönségkérdésre is válaszoltak a pécsi rendezvényen.