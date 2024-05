A programok között természetesen lesznek a nagy sikernek örvendő fröccs- és sörtúrák a fesztivál fellépőivel. Előbbi esetében lehetőség van borozni Likó Marcellel (Vad Fruttik), a Csaknekedkislány zenekarral, Leskovics Gábor Lecsóval (Pál Utcai Fiúk, Kiscsillag), a Galaxisok együttessel, a Lázár tesókkal, valamint Kollár-Klemencz Lászlóval. Akikkel pedig a sör fog folyni az az Aurevoir, a Lóci Játszik zenekar és DrMáriás.

A fesztivál koncertjei mindig nagy tömegeket vonzanak, de nem szabad elfeledkezni az off-programokról sem

Fotó: Kálmándy Ferenc

Nemcsak fröccs- és sörtúrák várják a fesztivál látogatóit, hanem bruch, bringázás és Rapid-randi is

Az off-programok között szerepel egy pezsgős brunch, ahol a résztvevők az orfűi, helyi termékekből álló piknikkosarat kapnak kézhez, amiben érlelt sonka, Novák-sajt, kovászos ciabatta, snack kolbász, saláta keverék/zöldség, kakaós fonott kalács, házi lekvár és vaj kap helyett, az elmaradhatatlan pezsgőt pedig Rácz Lilla szolgáltatja.

Mindezek mellett lehet jelentkezni Backstage túrára, amelyet Egyedi Péter, a Fishing kommunikációs kollégája vezet, valamint a Sommelier on Orfű programra, amelynek keretében fejleszthetik az érdeklődők borral kapcsolatos tudásukat a borutca borászainak 10 borával, borkorcsolyával, szódával és helyi borászok közreműködésével.

Aki egy kis testmozgásra vágyik, az csatlakozhat a bringatúrához, amelynek célállomása Kovácsszénája, amely során egy hosszú nap után és előtt feltöltődhetnek a fesztiválozók, ahol szintén korlátlan étel- és ital fogyasztás vár az érdeklődőkre.

Az off-programok között van Apamegőrző is, ahol az igazi férfi életérzés tapasztalható meg. És itt még nincs vége, mert lesz rapid-randi, extrém túra a Trió-barlangban, rekeszépítés, kötéltechnikai játék, Chill out a Levendulásban, Play and Chill, és Zsonglőr játszóház.

Az eseményekről további információ a Fishing on Orfű honlapján olvasható.