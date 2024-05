Siker 1 órája

A gyermekszínjátszás élvonalába került a pécsi középiskola

Az idei tavasz nagyrészt a gyermekszínjátszásról szól a térségben. Pécsen zajlott ugyanis a XXXIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál két fordulója is. Ennek végeredményeként az országos fordulóra továbbjutók listája is összeállt, amelyek között egy pécsi középiskola színjátszó csapata is helyet kapott.

Az idei évben visszatérve a járványhelyzet előtti hagyományokhoz, vármegyei és regionális forduló is zajlott a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál keretei között, melyet idén harmincharmadik alkalommal rendez meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság megyei és fővárosi partnerszervezetekkel. A gyermekszínjátszó legjobbjai kerülnek élvonalba. A 2024-es évben a baranyai vármegyei fordulót az Oberon Társulat szervezte a Janus Egyetemi Színház (JESZ) segítségével. Április 30-án a JESZ termeiben léptek fel a diákcsoportok. A fesztiválra még Baranya horvátországi részéről, Eszékről is érkeztek színjátszók, a nyolc színjátszó csoport közül többen először vettek részt ilyen megmérettetésen. A zsűri tagjai Papp Melinda és Bagossy László voltak. Ezt követően szintén Pécsen kapott helyet a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál regionális fordulója május 11-én: erre a Pécsi Harmadik Színház falai között került sor. Somogy, Tolna, Zala, Baranya és a szlovéniai magyar előadások legizgalmasabbjait mutatták be itt. Pécs mellett további négy helyszínen zajlottak regionális bemutatkozásra és megmérettetésre lehetőséget adó fordulók: Budapesten, Szegeden, Nádudvaron és Abán. Itt dőlt el, hogy melyek azok a csapatok, akik bemutatkozhatnak az országos fesztiválon is, amelyet június 7-8. között rendeznek meg Debrecenben. A döntőbe jutott egy pécsi gyermekszínjátszó csoport is Az országból összesen több mint húsz produkció kapott meghívást debreceni országos fordulóra. Ezek közé került Kodály Kicsik, azaz a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium csapata, Helló, Héraklész! című előadásukkal. A Gál Éva által rendezett produkció a mitológiai Herkules-történet újragondolt, fiatalos bemutatását célozta meg, s már a vármegyei fordulón arany minősítésben részesült, a legjobb férfi alakításért Máthé Gergál Bálint különdíjat kapott. A produkciót korábban már az I. Magyaregregyi Színkör Találkozó folyamán is sikerrel mutatták be. – Örömteli tapasztalat volt, hogy kiemelkedő érdeklődés mutatkozott a fesztivál iránt, több mint kétszázan jelentkeztek az országból – mondta el Ákli Krisztián, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke. A pécsi fordulón szervezőként, az abain zsűritagként is részt vettem, és mindkét forduló végén úgy éreztem, bármelyik produkció méltó módon képviselhetné az adott régiót, olyan magas színvonalú előadásokat láthattunk. Mindegyikre jellemző volt a játéköröm, a játékkedv. Iimprovizatív, illetve klasszikus történeteket újragondoló előadás egyaránt helyet kapott az idei palettán – fogalmazott Ákli Krisztián. Egy biztos, színesnek és izgalmasnak ígérkezik az országos gyermekszínjátszó fesztivál Debrecenben, Baranyában pedig nagy erőkkel szurkolhatunk a Kodály Kicsik csapatának.

