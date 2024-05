A Pécsi Meszesi Általános Iskola adott otthont a Harry Potter Országos Versenynek csütörtök délután. Az iskola közel száz fővel telt meg olyanokkal , akik igazán otthon vannak Harry Potter világában.

Harry Potter világában mérték össze tudásukat

A délután egykor kezdődő ünnepélyes megnyitón már elvarázsolt mindenkit a légkör, hisz az iskola környezete mellet a csapatok is varázsdíszbe öltöztek. A tizenöt, az ország több pontjából érkező csapatot köszöntött az iskola igazgatója, Téliné Nagy Emese, aki a Harry Potter-világból ismert híres igazgató, Dumbledore szavaival bátorította és adott egy fontos üzenetet az élethez a versenyre érkezőknek: A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában.

A zsűri összetétele is jelezte, hogy nívós versenyről beszélhetünk, hisz a versenybizottság elnöke, Darvasi Tünde, az iskola igazgató-helyettese mellett tag volt Surapka Borbála a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, Schóber József a Pécsi Tankerületi Központ, illetve Simon Krisztián a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának képviseletében.

Harry Potter-könyvek és filmek tudására volt szükség

A döntő tizenöt állomásból állt, ezeknél a diákok tudására volt szükség a varázslóvilágból, ahogyan a regényben Harry Potter is, nekik is egyedül kellett megbirkózni a nehéz feladatokkal. Volt mugliismeret, sötét varázslatok kivédésével kapcsolatos feladat, átváltozástan, de Hagrid kunyhójával, a Titkok Kamrájával, a Tiltott Rengeteggel, Edevis tükrével kapcsolatban is tudásuk legjavát kellett adni. Ügyességi feladatok között még a népszerű sportág, a kviddics is szerepelt. Miközben a diákok ügyeskedtek, az aulában a kísérő tanárok várakoztak, ahol a versenyben szereplő csapatok színes bemutató anyagait lehetett megtekinteni.

Bárki jelentkezhetett

A jelentkezés során négy fős, 5. vagy 6. osztályos tanulókból álló csapatokkal lehetett jelentkezni, akiknek két online fordulón kellett először teljesíteni. 70 csapat eredményeiből született meg az a mezőny, akik részt vehettek a pécsi döntőn, ahol Győr, Nyúl, Tatabánya, Kecskemét, Ajka, Pétervásár, Törökkoppány képviseltette magát. Baranyából egy szentlőrinci és több pécsi csapat is bejutott erre az alkalomra, akik közül a legjobban a Szent Mór Iskolaközpont csapata szerepelt vármegyénkből, ők harmadik helyen végeztek.