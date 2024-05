Május 30. és június 5. között, azaz hét egymást követő napon hét blokkban összesen harmincnyolc alkotást küldenek nagyvászonra a baranyai településen.

Az alkotások között vannak jól ismert, nemzetközi fesztiválokon is díjazott rendezők és most bemutatkozó filmesek munkái is, és a közel negyven film között találni élőszereplős filmeket és animációkat is.