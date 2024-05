Idén is négy napon át Komló az amatőr színjátszás fővárosává válik – május 30-án kezdődik az immár tizedik Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT).

– Jubileumhoz érkezünk, az elmúlt tíz év eredményes és sikeres volt: ma már Komlót minőségjelzőként használják a nem hivatásos színtársulatok éves szakmai találkozója kapcsán

– méltatta a rendezvényt Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője, a KASZT programját bemutató szerdai sajtótájékoztatóján. – Komlón, a Kárpát-medencei amatőr magyar nyelvű színjátszás megtalálja a szakmai fórumát és a közönségét egyaránt – a KASZT egy olyan színházi fesztivál, ahol a komlói közönség telt házzal jutalmazza a seregszemére érkező társulatokat. A fesztivál a legrangosabb szakmai megmérettetések között szerepel, és Komló a legjobb házigazda – hangsúlyozta a képviselő.

Polics József, a város polgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, a Komló mindig is vezető szerepet töltött be a térség kulturális életében, megyei jogú városokat megszégyenítő rendezvénysorozatokat tudhat magáénak a település. – Büszkeség, hogy két alulról jövő kezdeményezés is gyökeret vert a városban, és virágzik: az egyik a Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, ami egy helyi egyesület ötlete nyomán indult, és fejlődött meghatározó gasztronómiai rendezvénnyé, ahogy a KASZT is hasonló pályát futott be, a Súgólyuk Egyesület elnöke, Fajcsi Ferenc ötletgazda – a fesztivál házigazdája - terveiből kiindulva – tette hozzá a polgármester.