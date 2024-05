Az eseményre több programmal is készülnek a szervezők: interaktív előadás és kérdezz-felelek lesz Böszörményi Zsolttal, ahol megismerhetik az érdeklődők a BARF étrendet és a Farkaskonyha termékeit; kutyasétáltatást is tartanak a tó körül, valamint ügyességi játékokkal is készülnek, ahol mindenki kutyusa megmutathatja, hogy igazi bajnok. Mindemelett pedig nyereményekkel is várják az érdeklődőket, amelyeket a Bony Pet és a Farkaskonyha ajánlott fel.

A kutyadélutánon való részvételi információkért keressék fel a program Facebook-eseményét.