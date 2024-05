A Pécsen is látható produkció ezt a világot hivatott tehát bemutatni a közönség számára. A szigorú szabályokkal koreografált rituális táncban forgó dervisek produkciója magával ragadhatja majd a nézőket is. A Szemâ szertartás során zsoltárok hangzanak fel, melyeket zeneileg képzett kórus énekel. A táncot keleti zene kíséri, melyben a nádsíp fátyolos hangja, a dob és a háromhúrú hegedű játéka egységben fonódik össze.

Az UNESCO Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára felkerült Szemâ Ceremónia Dervisek tánca bemutatóval folyamatosan turnézik világszerte, most először lesz látható Pécsen.