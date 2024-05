Zagyva Gabriella, az önkormányzat környezetvédelmi és klímareferense ismertette, hogy havi rendszerességgel tartanak előadásokat és beszélgetést online. Ennek első felében mindig egy-két előadó mutatja be kapcsolódó saját innovációját, jó gyakorlataikat, a második részben pedig válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Május 30-án egy rendhagyó Klíma-kávézóval jelentkeznek, mellyel céljuk, hogy motiváljanak másokat is, hogy találják meg azt a témát, ami valóban érdekli őket és vágjanak bele a megvalósításba. Amrein Tamásné Miskolci Boglárka az EU Éghajlatvédelmi Egyezményének nagykövete, az Ecological Farm and Bird-Nest Box Station módszer kidolgozója mutatja be munkáját, kapcsolatát a madarakkal és a természettel. Egy olyan jövőképet, amiben az egymással összefüggő, egymást támogató rendszereknek köszönhetően olyan gazdálkodási gyakorlatot alakíthatunk ki, amiben a madarak és más vadon élő állatok segítségével az ökoszisztéma állapotát is javíthatjuk és a gazdálkodást fenntarthatóvá és környezetbaráttá is tehetjük.

Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka lesz a Klíma-kávézó következő előadója

Fotó: A. T. M. B.

A Klíma-kávézó első felében egy kisfilmet mutatnak be a hölgy tevékenységéről, majd lehetőség lesz beszélgetni is a látottakról. Az online előadás, beszélgetés délelőtt 9 órakor kezdődik, a Klíma-kávézó Facebook-oldalán megtalálható eseménynél érhető el egy regisztrációs link a Zoom meetinghez. Aki szeretne az online eseményen részt venni, annak egy egyszerű regisztráció után a rendszer automatikusan megküldi a belépési linket. Aki pedig nem tudja élőben követni később vissza is tudja nézni az adást.