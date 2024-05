A gyerekeknek igazi örömforrás lesz a Herkules Műhelyben a Lego-Duplo játszóház, ahol különleges építmények születhetnek a kis kezek által, de a Varázsóra is izgalmakat ígér június első napjára. A piknik elmaradhatatlan fellépője a Bóbita Bábszínház társulata, idén több előadással is kedveskednek az érdeklődőknek, de otthont ad a piknik a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Kar elektronikus zenei képzés diplomakoncertjének, Botos Éva zenés stand up-estjének, a Marcello and The Flaming Boppers zenekar fellépésének, és A Nevetnikék Alapítvány gyerekprogramjának is. De az első napon, a kulturális eseményeken kívül, a segítség jegyében vért is adhatnak a látogatók az E78-ban.

A gyerekek és a felnőttek is élvezhetik a kulturális programokat a Zsolnay Pikniken

Fotó: Laufer László

A második nap is kulturális programokban gazdag lesz

A Zsolnay Piknik második napján is lehetőség van a bánszínház előadásaihoz csatlakozni, vagy éppenséggel a játszóházban élvezni a Lego-Duplo nyújtotta élményeket, viszont zenei téren más és más fellépők segítik elő a kellemes kikapcsolódást. Érkezik a Merry Go Round Duo, a Créme de la pop, a Blue Canarro Group és az Imagine, ami Horgas Eszter, Falusi Mariann és a ClassJazz Band közös koncertjének neve. Az említett zenekarok előadásában az a legjobb, hogy tényleg igazodik egy piknik hangulatához, hiszen könnyedek és lágyak.

Mindezek mellett a Zsolnay Piknik idején több kiállítás is látogatható lesz, valamint a Pécsi Planetárium programjai is várják az érdeklődő közönséget.

További programokért, és az események időpontjáért keressék fel a Zsolnay Negyed honlapját.