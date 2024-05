Az E.ON stage színpadon is méltón zárják a három napos eseményt, ahová érkezik 19 órakor az Egy5Egy, 20 óra 30 perckor a Platon Karataev, 22 órakor a Bëlga és 23 óra 30 perckor a Mehringer. Fél 1-től pedig ez a színpad ad otthont a Rock The City Karneválnak, amelynek keretében fellép a Virus, Bréda Bia és Lotfi Begi is.

A Party Aréna pedig egy nagy bulinak fog otthont adni, ahol a legjobb 80-as, 90-es és 2000-es évek eleji slágerek fognak szólni. Ez nem más, mint a Necc Party, ami igazán méltó lezárása lesz az idei PEN-nek.