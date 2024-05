Csütörtökön 17 órakor kerül sor a rendezvényre a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében, ahol ezúttal egy ősbemutatóra is sor kerül az Orff-zenekar tolmácsolásában.

Schóber Tamás pécsi zeneszerző, karnagy, ének-zene szakos tanár „Lómese” című kompozícióját kifejezetten az Orff-zenekar számára szerezte.

Schóber Tamás a korábbi években az általa alapított Pannon Gyermekkarral bejárta a világot, többek között meghívást kaptak a New York-i Carnegie Hall-ba, ahol a Missa mosso c. művét mutatta be kórusával.

A pécsi Orff-zenekart a tavaly elhunyt Ivasivka Mátyás karnagy alapította 1965-ben. Felvette a kapcsolatot Carl Orff zeneszerzővel, aki az iskola együttesének hangszereket, kottákat, lemezeket adományozott, így elindulhatott a szakmai munka. Ezt követően már az első években bemutatkoztak pécsi és budapesti rádióban, televízióban és koncerteken egyaránt. A zenekar töretlen sikernek örvend, a Helikoni Ünnepségeken az elmúlt négy évben két arany, korábban több ezüst minősítést szereztek.

A 2015-ben 50 éves jubileumi koncertet adott, több CD-lemezt is megjelentetett zenekar karnagya Csák Lili.