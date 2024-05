Ebben az esztendőben már a negyedik esküvőre készülök, Erdélyben, Zalában és a Kiskunságon is megfordultam, s döbbentem látom, hogy mennyire egysíkú a zenekínálat. Legutóbb például a táncos mulatság közepén két néptáncos pár igyekezett valami pörgős dinamikus dallamot kicsikarni a zenekarból, de hiába erőlködtek, mert a násznép sem ismert mást csak a 30-50 évvel ezelőtti pop slágereket: a Máté Péter, Neoton és Cserháti dalokat viszont kívülről fújta minden korosztály. Pedig van jó néhány gyönyörű népdalunk, ám valamiért nem tanították meg az iskolában, később pedig a tábortűz mellett is könnyebb volt a rádióból harsogó táncdalokat énekelni.

Pécsett szerencsére legalább próbálkozások vannak a népzene, a néptánc megismertetésére a rendszeresen szervezett Zsolnay Negyedbeli táncházakban, sőt, vannak extra megoldások is születnek: ilyen például az e hétvégén sorra kerülő Népdalmaraton, melyet szombaton 17.30 órától a Nevkó színháztermében (Apáczai Csere János Körtér 1.) rendeznek. Évek óta visszatérő zenés találkozóról van szó, melynek az a célja, hogy minden olyan műfaj, melyben megszólal a népdal, szerepelhessen itt. Másrészt helyet kap benne minden korosztály, az egészen fiataltól az igen régen volt fiatalig. A maraton ötlete már több mint tíz éve megszületett.

Az egykori Nagy Lajos király úti Ifjúsági Ház, a Művészeti Gimnázium hangversenyterme, valamint a Kodály Gimnázium adott több alkalommal otthont korábban a dalos találkozónak és az is hagyomány, hogy a hazánkban működő együttesek mellett megszólalhatnak határon túliak is. Az idei programban például érkeznek énekes vendégek Pélmonostorról, továbbá jönnek népdalkörök, citera zenekarok Mohácsról, Villányból, Nagyharsányból, Beremendről, Pécsváradról is. Barcsról pedig olyan fiatal énekeseket várnak, akik népdalfeldolgozásokat adnak elő, emellett több tánccsoport műsora színesíti az összeállítást.

Mint a főszervező Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség nevében Kunváriné Okos Ilonától megtudtuk, ezentúl pedig minden év májusában szeretnék majd megrendezni a népdalmaratont.



Kodály lesz a középpontban

A műsor: Tóth Trisztán Benett Kodály gyűjtésű népdalokat ad elő (Felkészítő tanár: Radnóti Adél). A Búzavirág népdalkör Kodály, Bartók által gyűjtött népdalokat énekel Kunváriné Okos Ilona vezetésével. Horváth Brigitta két Kodály dalt (Törik már a réteket, Gerencséri utca) és egy Farkas Ferenc nótát (Béreslegény) ad elő zongorakísérettel (felkészítő tanár és zongorakísérő: Veres-Kimpf Mária). A pélmonostori Magyar Kultúregyesület Pünkösdi népdalcsokorral érkezik. Holbik Orsolya Bartók Gyermekeknek sorozatából mutat be két dalt (Szegèny legèny vagyok èn, Icike-picike). A felkészítő tanára: Petőcz Zsuzsanna.

Fellép továbbá az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület gyermek citerazenekara, a Pécsváradi Férfikar is népdalcsokorral jelentkezik, Dudás István vezetésével. Jön a Villányi Nyugdíjas Klub ugyancsak népdalcsokorral, a Bokréta Népdalkör pedig Mura vidéki népdalokat hoz Radnóti Adél irányításával. A Mátyás Király Általános Iskola is Kodály gyűjtötte népdalokból válogat, a Nagyharsány Kikerics Nyugdíjas Klub szintén népdalcsokrot állít össze, míg Putics Panna zongorakísérettel Bárdos Lajos gyűjtéseket ad elő, felkészítő tanár és zongorakísérő: Veres-Kimpf Mária. A Búzavirág tánckör Somogyi körtáncot jár Szolnok Borbála vezetésével, a Beremend Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub legkedveltebb népdalai közül hoz néhányat, továbbá hallhatjuk a Mohácsi Polgárok Olvasókörének Dalárdáját és Citera Zenekarát, valamint Havasréti Pált és Kurucz Rékát is énekelni a közel két órás programban.